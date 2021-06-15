На Прикарпатті мешканці шести сіл перекрили дорогу, вимагаючи ремонту: фото

Протестувальники ходять по пішоходному переходу і пропускають по три авто лише раз на 20 хв.

Сьогодні, 15 червня, близько опівдня в с. Озеряни Івано-Франківської області близько 30 мешканців шістьох сіл перекрили дорогу Р-20 "Тлумач–Городенка". Таким чином протестувальники вимагають ремонту доріг місцевого значення.

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Як пише "Суспільне Карпати", жителі сіл Озеряни, Жуків, Яківка, Хотимир, Жабокруки та селища Обертин кажуть, що продовжуватимуть цю акцію доти, поки не розпочнеться ремонт дорожнього покриття у їхніх населених пунктах.

Протестувальники ходять по пішоходному переході, але раз у 20 хвилин пропускають по три автомобілі з однієї та іншої сторони. Через такий рух на дорозі утворилися затори із вантажівками, рейсовими автобусами та легковиками.

Суспільне

За словами місцевого мешканця Михайла, люди вимагають ремонту цих доріг вже три роки.

"Дістало, накипіло. Зараз вже пізно латати дорогу, зараз вже треба будувати нову дорогу. Те, що нам обіцяли, нічого не зробили. Обіцяли зрізати горбики, але того не виконали. Позаминулого року обіцяли, що зроблять. Нам з року в рік обіцяють", - каже чоловік.

Суспільне

За словами протестувальника, місцеві мають намір продовжувати акцію, допоки не побачать результату.

"Будемо тут, поки не заїде техніка, поки не буде капітального ремонту. Там – бездоріжжя. Вчора їхав рейсовий автобус, то в нього відірвало колесо. Ямковий ремонт немає сенсу робити, це – гроші на вітер", – говорить протестувальник.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поблизу міста Апостолово виявили незвичний ямочний ремонт. Вирви на дорозі залатали травою.

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