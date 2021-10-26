"Нафтогаз" на два місяці змінив ціну на газ

Таким чином, Кабмін зрівняв ціни компанії "Нафтогаз" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" НАК "Нафтогаз України" у жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни і постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.

Відповідну постанову уряду №1102 від 25 жовтня опубліковано на Урядовому порталі.

Так, від 1 жовтня до 30 листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки). Тобто уряд зобов'язав компанію на 2 місяці зменшити ціну на газ для населення з 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Уряд також доручив операторам газорозподільних мереж внести в інформаційну платформу "Оператора ГТС" дані про всіх захищених споживачів: населення, бюджетники, комунальні та державні медустанови, а також виробники тепла для вищевказаних споживачів.

Варто зазначити, що постачальник "останньої надії" в Україні – це газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ в перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр. Станом на сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.

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