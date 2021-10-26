"Нафтогаз" на два месяца изменил цену на газ

Таким образом, Кабмин сравнил цены компании "Нефтегаз" как поставщика "последней надежды" с ценами, действующими для обычных потребителей компании.

Кабинет министров обязал поставщика "последней надежды" НАК "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Соответствующее постановление правительства №1102 от 25 октября опубликовано на Правительственном портале.

Так, с 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки). То есть правительство обязало компанию на 2 месяца снизить цену на газ для населения с 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Правительство также поручило операторам газораспределительных сетей внести в информационную платформу "Оператора ГТС" данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и государственные медучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Стоит отметить, что поставщик "последней надежды" в Украине — это газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн. за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн. за кубометр. На сегодняшний день газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч клиентов.

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