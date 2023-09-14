Як самому створювати емодзі: Google надав таку можливість - Emoji Kitchen

Google додав у пошуковик Emoji Kitchen для комбінування смайлів

Що таке Emoji Kitchen

Google представив новий сервіс в пошуковій системі - Emoji Kitchen (кухня емодзі), за допомогою якої можна самостійно створювати смайлики. Вперше Emoji Kitchen було представлено як вбудовану функцію в клавіатурі Gboard для Android.

Цей сервіс дозволяє створювати нові смайлики за допомогою комбінації тих, які вже існують.

Як створити власний емодзі за допомогою Emoji Kitchen: інструкція

В браузері Google, в рядку пошуку написати Emoji Kitchen, а потім натиснути кнопку "Вчимося готувати". З'явиться така картинка

Натиснути "Вчимося готувати".Сервіс вибере та розмістить емодзі довільно

А можна самостійно вибрати емодзі та їх скомбінувати. Для цього натиснути "Очистити все". З'являться квадратики

Вибрати перше емодзі, натиснути на нього і так само друге. Після натискання вони поміщаються у пусті квадратики та комбінуються.

Якщо натиснути на готове скомбіноване емодзі, воно скопіюється до буфера обміну як готовий об'єкт. Все, тепер ним можна користуватися

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