Як самому створювати емодзі: Google надав таку можливість - Emoji Kitchen

Google додав у пошуковик Emoji Kitchen для комбінування смайлів
Що таке Emoji Kitchen
Google представив новий сервіс в пошуковій системі - Emoji Kitchen (кухня емодзі), за допомогою якої можна самостійно створювати смайлики. Вперше Emoji Kitchen було представлено як вбудовану функцію в клавіатурі Gboard для Android.
Цей сервіс дозволяє створювати нові смайлики за допомогою комбінації тих, які вже існують.
Як створити власний емодзі за допомогою Emoji Kitchen: інструкція
- В браузері Google, в рядку пошуку написати Emoji Kitchen, а потім натиснути кнопку "Вчимося готувати". З'явиться така картинка
- Натиснути "Вчимося готувати".Сервіс вибере та розмістить емодзі довільно
- А можна самостійно вибрати емодзі та їх скомбінувати. Для цього натиснути "Очистити все". З'являться квадратики
- Вибрати перше емодзі, натиснути на нього і так само друге. Після натискання вони поміщаються у пусті квадратики та комбінуються.
- Якщо натиснути на готове скомбіноване емодзі, воно скопіюється до буфера обміну як готовий об'єкт. Все, тепер ним можна користуватися
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