Как самому создавать эмодзи: Google предоставил такую возможность – Emoji Kitchen

Что такое Emoji Kitchen

Google представил новый сервис в поисковой системе – Emoji Kitchen (кухня эмодзи), с помощью которой можно самостоятельно создавать смайлики. Впервые Emoji Kitchen была представлена как встроенная функция в клавиатуре Gboard для Android.

Этот сервис позволяет создавать новые смайлики с помощью комбинации существующих.

Как создать собственный эмодзи с помощью Emoji Kitchen: инструкция

В браузере Google в строке поиска написать Emoji Kitchen, а затем нажать кнопку "Учимся готовить". Появится такая картинка

Нажмите "Учимся готовить". Сервис выберет и разместит эмодзи произвольно

А можно самостоятельно выбрать эмодзи и их скомбинировать. Для этого нажмите "Очистить все". Появятся квадратики

Выбрать первое эмодзи, нажать на него и второе также. После нажатия, они помещаются в пустые квадратики и комбинируются.

Если нажать на готовое скомбинированное эмодзи, оно скопируется в буфер обмена как готовый объект. Все, теперь им можно пользоваться

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