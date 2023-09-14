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Как самому создавать эмодзи: Google предоставил такую возможность – Emoji Kitchen

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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Как самому создавать эмодзи: Google предоставил такую возможность – Emoji Kitchen

Google добавил в поисковик Emoji Kitchen для комбинирования смайлов

Что такое Emoji Kitchen

Google представил новый сервис в поисковой системе – Emoji Kitchen (кухня эмодзи), с помощью которой можно самостоятельно создавать смайлики. Впервые Emoji Kitchen была представлена как встроенная функция в клавиатуре Gboard для Android.

Этот сервис позволяет создавать новые смайлики с помощью комбинации существующих.

Как создать собственный эмодзи с помощью Emoji Kitchen: инструкция

  • В браузере Google в строке поиска написать Emoji Kitchen, а затем нажать кнопку "Учимся готовить". Появится такая картинка
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  • Нажмите "Учимся готовить". Сервис выберет и разместит эмодзи произвольно
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  • А можно самостоятельно выбрать эмодзи и их скомбинировать. Для этого нажмите "Очистить все". Появятся квадратики
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  • Выбрать первое эмодзи, нажать на него и второе также. После нажатия, они помещаются в пустые квадратики и комбинируются.
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  • Если нажать на готовое скомбинированное эмодзи, оно скопируется в буфер обмена как готовый объект. Все, теперь им можно пользоваться

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Дата публикации
Просмотры
100
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