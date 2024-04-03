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Що робити, щоб кури не їли яєць

Що робити, щоб кури не їли яєць

Чому кури клюють яйця

Що робити, якщо кури їдять яйця

Господарки знають, що іноді кури починають їсти яйця, які самі несуть. Розбираємось, чому кури клюють яйця і що з цим робити.

Чому кури їдять яйця — можливі причини

  • Причиною може бути нестача в організмі птиці кальцію. Таким чином птах поповнює його запас.  В такому випадку в раціон курей потрібно додати більше кальцію. Можна обмежитись крейдою, а можна додати до корму подрібнену яєчну шкарлупу. 
  • Крім нестачі кальцію кури можуть починати клювати яйця через нестачу білка, особливо взимку. Влітку отримати білок можна  з комашками, черв’ячками чи рослинною їжею. Взимку без допомоги господаря це важко зробити.
  • На поведінку птиці може вплинути також нестача вітаміну D через дефіцит сонячного світла зимою. Про дефіцит цього вітаміну будуть сигналізувати опухлі суглоби, м’якість дзьоба та кігтиків, невпевнена постава та стан самих яєць.
  • Серед причин, чому кури клюють свої яйця є тіснота в курятнику та недостатність території для прогулянки. Щільність посадки курей в курятнику повинна бути від 2 до 4 птахів не квадратний метр. Для вигулу  на квадратний метр потрібно припадати не більше однієї  курки. Потрібно випускати птахів на прогулянку по свіжому повітрю. Активною частиною дня для курей є період в 14-16 годин. В цей час вони потребують освітлення навіть в зимовий період.  
  • Причиною може бути порода несучки. Деякі породи генетично схильні до поїдання своїх яєць. Таким курям рекомендують обрізати дзьоба.
  • Порушення «ієрархії» в курятнику. Виводки не варто збивати до групи при відсутності їх контакту в стадії курчат, а також при значній віковій різниці. 
  • Поїдання яєць може бути спричинено також стресом, агресією в курятнику.

Що робити, щоб кури не їли яйця

Як зазначалося вище, найперше, що потрібно зробити — це налагодити правильний раціон, в якому повинні бути присутні в достатній кількості всі поживні речовини — білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.  Особливо це стосується зими. Крім того, у зимовий час в курнику слід забезпечити додаткове освітлення. Не забувайте додавати в раціон вітаміни, свіжу траву. Поставте в курник годівницю з кальцієм (крейдою, або подрібненою яєчною шкаралупою). 

Для курей дуже важливо правильно облаштувати гнізда. Гнізда повинні розташовуватися невисоко і повинні бути досить просторими. Всередині має бути м’яко і тепло. Для профілактики прекрасно підійдуть гнізда з пристроєм, який дозволяє яйцям відразу ж скочувалися в окремий лоток. Гнізда для 10 несучок не м’ясних порід влаштовують по 2-3 одиниці з розміром біля 25*35 см в закутках. Курник тримають в чистоті та слідкують за вологістю, а також наявністю гризунів чи доступ домашніх тварин.

Господарки, щоб відучити курей клювати яйця, рекомендують покласти в гніздо муляж. Зробити муляж не важко. Обережно, за допомогою шприца з голкою видаліть вміст яйця. Заповніть його гірчицею і гострим перцем. Після таких «ласощів» птиці більше не захочуть клювати знесені яйця.
Або інший варіант - замісіть солоне тісто – 1 склянка борошна, 0,5 склянки солі та 0,5 склянки води. Накатайте з такого тіста кульки у формі яєць, поставте тісто в тепле місце, щоб зверху яйця і підсохли. Покладіть обманки в місце, де несуться кури.

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