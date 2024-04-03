Що робити, щоб кури не їли яєць

Господарки знають, що іноді кури починають їсти яйця, які самі несуть. Розбираємось, чому кури клюють яйця і що з цим робити.

Чому кури їдять яйця — можливі причини

Причиною може бути нестача в організмі птиці кальцію. Таким чином птах поповнює його запас. В такому випадку в раціон курей потрібно додати більше кальцію. Можна обмежитись крейдою, а можна додати до корму подрібнену яєчну шкарлупу.

Крім нестачі кальцію кури можуть починати клювати яйця через нестачу білка, особливо взимку. Влітку отримати білок можна з комашками, черв’ячками чи рослинною їжею. Взимку без допомоги господаря це важко зробити.

На поведінку птиці може вплинути також нестача вітаміну D через дефіцит сонячного світла зимою. Про дефіцит цього вітаміну будуть сигналізувати опухлі суглоби, м’якість дзьоба та кігтиків, невпевнена постава та стан самих яєць.

Серед причин, чому кури клюють свої яйця є тіснота в курятнику та недостатність території для прогулянки. Щільність посадки курей в курятнику повинна бути від 2 до 4 птахів не квадратний метр. Для вигулу на квадратний метр потрібно припадати не більше однієї курки. Потрібно випускати птахів на прогулянку по свіжому повітрю. Активною частиною дня для курей є період в 14-16 годин. В цей час вони потребують освітлення навіть в зимовий період.

Причиною може бути порода несучки. Деякі породи генетично схильні до поїдання своїх яєць. Таким курям рекомендують обрізати дзьоба.

Порушення «ієрархії» в курятнику. Виводки не варто збивати до групи при відсутності їх контакту в стадії курчат, а також при значній віковій різниці.

Поїдання яєць може бути спричинено також стресом, агресією в курятнику.

Що робити, щоб кури не їли яйця

Як зазначалося вище, найперше, що потрібно зробити — це налагодити правильний раціон, в якому повинні бути присутні в достатній кількості всі поживні речовини — білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Особливо це стосується зими. Крім того, у зимовий час в курнику слід забезпечити додаткове освітлення. Не забувайте додавати в раціон вітаміни, свіжу траву. Поставте в курник годівницю з кальцієм (крейдою, або подрібненою яєчною шкаралупою).

Для курей дуже важливо правильно облаштувати гнізда. Гнізда повинні розташовуватися невисоко і повинні бути досить просторими. Всередині має бути м’яко і тепло. Для профілактики прекрасно підійдуть гнізда з пристроєм, який дозволяє яйцям відразу ж скочувалися в окремий лоток. Гнізда для 10 несучок не м’ясних порід влаштовують по 2-3 одиниці з розміром біля 25*35 см в закутках. Курник тримають в чистоті та слідкують за вологістю, а також наявністю гризунів чи доступ домашніх тварин.

Господарки, щоб відучити курей клювати яйця, рекомендують покласти в гніздо муляж. Зробити муляж не важко. Обережно, за допомогою шприца з голкою видаліть вміст яйця. Заповніть його гірчицею і гострим перцем. Після таких «ласощів» птиці більше не захочуть клювати знесені яйця.

Або інший варіант - замісіть солоне тісто – 1 склянка борошна, 0,5 склянки солі та 0,5 склянки води. Накатайте з такого тіста кульки у формі яєць, поставте тісто в тепле місце, щоб зверху яйця і підсохли. Покладіть обманки в місце, де несуться кури.

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