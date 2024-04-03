Что делать, чтобы куры не ели яиц

Хозяйки знают, что иногда куры начинают есть яйца, которые сами несут. Разбираемся, почему куры клюют яйца и что с этим делать.

Почему куры едят яйца.

Причиной может являться недостаток в организме птицы кальция. Таким образом, птица пополняет его запас. В таком случае в рацион кур нужно добавить больше кальция. Можно ограничиться мелом, а можно добавить в корм измельченную яичную скорлупу.

Помимо недостатка кальция куры могут начинать клевать яйца из-за нехватки белка, особенно зимой. Летом получить белок можно с насекомыми, червячками или растительной пищей. Зимой без помощи хозяина это сложно сделать.

На поведение птицы может также повлиять недостаток витамина D из-за дефицита солнечного света зимой. О дефиците этого витамина будут сигнализировать опухшие суставы, мягкость клюва и коготков, неуверенная осанка и состояние самих яиц.

Среди причин, почему куры клюют свои яйца, может быть теснота в курятнике и недостаточность территории для прогулки. Плотность посадки кур в курятнике должна быть от 2 до 4 птиц не квадратный метр. Для выгула на квадратный метр нужно приходиться не больше одной курицы. Нужно выпускать птиц на прогулку по свежему воздуху. Активной частью дня для кур является период в 14-16 часов. В это время они нуждаются в освещении даже в зимний период.

Причиной может служить порода несушки. Некоторые породы генетически склонны к поеданию своих яиц. Таким курам рекомендуют обрезать клюв.

Нарушение «иерархии» в курятнике. Выводки не следует сбивать в группу при отсутствии их контакта в стадии цыплят, а также при значительной возрастной разнице.

Поедание яиц может быть вызвано также стрессом, агрессией в курятнике.

Что делать, чтобы куры не ели яйца

Как отмечалось выше, первое, что нужно сделать – это наладить правильный рацион, в котором должны присутствовать в достаточном количестве все питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Особенно это касается зимы. Кроме того, в зимнее время в курятнике следует обеспечить дополнительное освещение. Не забывайте добавлять в рацион витамины, свежую траву. Поставьте в курятник кормушку с кальцием (мелом или измельченной яичной скорлупой).

Для кур очень важно правильно обустроить гнезда. Гнезда должны располагаться невысоко и должны быть достаточно просторными. Внутри должно быть мягко и тепло. Для профилактики прекрасно подойдут гнезда с устройством, которое позволяет яйцам сразу же скатываться в отдельный лоток. Гнезда для 10 несушек не мясных пород устраивают по 2-3 единицы с размером около 25*35 см в углах. Курятник содержат в чистоте и следят за влажностью, а также за наличием грызунов или доступ домашних животных.

Хозяйки, чтобы отучить кур клевать яйца, рекомендуют положить в гнездо муляж. Сделать муляж легко. Осторожно с помощью шприца с иглой удалить содержимое яйца. Заполните его горчицей и острым перцем. После такого «лакомства» птицы больше не захотят клевать снесенные яйца.

Или другой вариант - замесите соленое тесто – 1 стакан муки, 0,5 стакана соли и 0,5 стакана воды. Накатайте из такого теста шарики в форме яиц, поставьте тесто в теплое место, чтобы сверху яйца подсохли. Положите обманки в место, где уносятся куры.

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