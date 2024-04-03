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Что делать, чтобы куры не ели яиц

Что делать, чтобы куры не ели яиц

Почему куры клюют яйца

Что делать, если куры едят яйца

Хозяйки знают, что иногда куры начинают есть яйца, которые сами несут. Разбираемся, почему куры клюют яйца и что с этим делать.

Почему куры едят яйца.

  • Причиной может являться недостаток в организме птицы кальция. Таким образом, птица пополняет его запас. В таком случае в рацион кур нужно добавить больше кальция. Можно ограничиться мелом, а можно добавить в корм измельченную яичную скорлупу.
  • Помимо недостатка кальция куры могут начинать клевать яйца из-за нехватки белка, особенно зимой. Летом получить белок можно с насекомыми, червячками или растительной пищей. Зимой без помощи хозяина это сложно сделать.
  • На поведение птицы может также повлиять недостаток витамина D из-за дефицита солнечного света зимой. О дефиците этого витамина будут сигнализировать опухшие суставы, мягкость клюва и коготков, неуверенная осанка и состояние самих яиц.
  • Среди причин, почему куры клюют свои яйца, может быть теснота в курятнике и недостаточность территории для прогулки. Плотность посадки кур в курятнике должна быть от 2 до 4 птиц не квадратный метр. Для выгула на квадратный метр нужно приходиться не больше одной курицы. Нужно выпускать птиц на прогулку по свежему воздуху. Активной частью дня для кур является период в 14-16 часов. В это время они нуждаются в освещении даже в зимний период.
  • Причиной может служить порода несушки. Некоторые породы генетически склонны к поеданию своих яиц. Таким курам рекомендуют обрезать клюв.
  • Нарушение «иерархии» в курятнике. Выводки не следует сбивать в группу при отсутствии их контакта в стадии цыплят, а также при значительной возрастной разнице.
  • Поедание яиц может быть вызвано также стрессом, агрессией в курятнике.

Что делать, чтобы куры не ели яйца

Как отмечалось выше, первое, что нужно сделать – это наладить правильный рацион, в котором должны присутствовать в достаточном количестве все питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Особенно это касается зимы. Кроме того, в зимнее время в курятнике следует обеспечить дополнительное освещение. Не забывайте добавлять в рацион витамины, свежую траву. Поставьте в курятник кормушку с кальцием (мелом или измельченной яичной скорлупой).

Для кур очень важно правильно обустроить гнезда. Гнезда должны располагаться невысоко и должны быть достаточно просторными. Внутри должно быть мягко и тепло. Для профилактики прекрасно подойдут гнезда с устройством, которое позволяет яйцам сразу же скатываться в отдельный лоток. Гнезда для 10 несушек не мясных пород устраивают по 2-3 единицы с размером около 25*35 см в углах. Курятник содержат в чистоте и следят за влажностью, а также за наличием грызунов или доступ домашних животных.

Хозяйки, чтобы отучить кур клевать яйца, рекомендуют положить в гнездо муляж. Сделать муляж легко. Осторожно с помощью шприца с иглой удалить содержимое яйца. Заполните его горчицей и острым перцем. После такого «лакомства» птицы больше не захотят клевать снесенные яйца.

Или другой вариант - замесите соленое тесто – 1 стакан муки, 0,5 стакана соли и 0,5 стакана воды. Накатайте из такого теста шарики в форме яиц, поставьте тесто в теплое место, чтобы сверху яйца подсохли. Положите обманки в место, где уносятся куры.

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