У Вінниці відбувся економічний форум Громад

Про це повідомляє місцеве видання «Новини Вінниці».

Ініціаторами заходу виступили громадське об'єднання «Ми-Вінничани» та ГО «Центр соціально-політичного моніторингу "Вектор"», інформаційним партнером став медіахолдинг «Новини Вінниці».

Метою зібрання було обговорення актуальних питань економічного розвитку на регіональному рівні в умовах повномасштабної війни, зокрема, шляхи ефективного використання наявних можливостей та ресурсів, напрямки залучення інвестицій та грантових коштів, способи взаємодії із соціально-відповідальним бізнесом.

На запрошення організаторів участь в роботі форуму взяв третій Президент України Віктор Ющенко, який відзначив, що сьогодні для місцевого самоврядування України настав час фантастичних можливостей для співпраці з міжнародними фондами, колегами по всьому світу і закликав громади бути ініціативними.

Також у роботі форуму взяли участь народні депутати України нинішнього та минулих скликань, голови та представники громад Вінницької області, некомерційного сектору, менеджери найбільших інвесторів Вінницької області, експерти-економісти, делегації громад з Київської, Львівської та Черкаської областей.

Учасників та гостей заходу привітав Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Позитивні кейси локальної співпраці громад з соціально-відповідальним бізнесом презентували в. о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць та голова Липовецької ОТГ Віктор Бичков, директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай.

На думку керівників громадських організацій, які ініціювали економічну дискусію - Валерія Коровія і Миколи Філонова, сьогодні є три основні напрямки на яких потрібно сконцентрувати зусилля громадського сектору це: Максимальне посилення ЗСУ. Системна робота в інформаційному просторі і трансформація економіки.

Також організатори переконані, що важливим фактором наближення Перемоги України повинна стати консолідація громад. Сьогодні кожен учасник місцевого самоврядування повинен займати виключно державницьку позицію і генерувати лише такі сценарії, які наближають нашу перемогу.

"Тому ми вирішили організувати дискусію влади і експертів з громадами на тему змін в розподілі "військового" ПДФО на користь потреб фронту і оборони.

Визначили альтернативні сценарії розвитку громад під час воєнного стану: посилення економічного блоку, залучення інвесторів, які були теж запрошені на нашу зустріч.

Запропонували додаткові джерела залучення коштів в громади - грантові програми, про що наші спікери докладно проінформували місцеві громади", - зазначили організатори форуму ГО "Ми-Вінничани" і Центр суспільного моніторингу "Вектор".

Довідково: До громадського об’єднання “Ми-Вінничани” входять народний депутат VIII скликання Сергій Кудлаєнко, екс-голова Вінницької ОДА та колишній мер Вінниці, нардеп двох скликань Олександр Домбровський, партнерами ГО є чинні парламентарі Лариса Білозір, Геннадій Вацак та Микола Кучер, засновник Благодійного фонду “Український Альянс” Микола Філонов, керівник громадської організації очільник Вінницької облдержадміністрації 2015-2019 р. Валерій Коровій.