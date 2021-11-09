В Одесі під колесами трамваю загинув український боксер

Він був чемпіоном України.

В Одесі під колесами трамваю загинув український боксер Іван Соловйов.

Про це повідомляє Федерація боксу Одеської області.

Зазначається, що трагічний інцидент трапився 7 листопада на Люстдорфській дорозі, коли спортсмен спробував перетнути рейки в недозволеному місці. Водій трамвая вчасно застосував екстрене гальмування та подав звуковий сигнал, проте уникнути зіткнення не зміг.

Аби витягнути тіло загиблого, довелося використати спецкран. Водія трамвая забрала "швидка".

У 2013 році Соловйов став чемпіоном України серед спортсменів до 22 років, а 2015-го був фіналістом Кубка країни;

У 2019 році рідного брата Соловйова на смерть збило авто.

Додамо, що на момент трагедії боксерові було лише 26 років.

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