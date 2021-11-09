Хіти Сергія Бабкіна стануть саундтреками серіалу "Джек & Лондон" на 1+1

Прем'єра серіалу відбудеться 15 листопада о 20:45 на 1+1.

15 листопада о 20:45 глядачі 1+1 побачать прем'єру комедійного детективу "Джек & Лондон". У серіалі головний герой - бульмастиф Джек, говоритиме голосом відомого музиканта, тренера "Ліги Сміху" та актора Сергія Бабкіна.

Напередодні прем'єри артист завітав до студії "Сніданку з 1+1" та презентував пісню під назвою "Вона знає", яка стане одним із офіційних саундтреків серіалу, а також продемонстрував глядачам, як звучатиме голос його кіногероя.

"Вона знає" – це моя сповідь, історія про ті магічні стосунки, від яких дух захоплює. Я присвятив її своїй дружині – коханій жінці, яка поряд зі мною, яка знає мої потаємні мрії та бажання. А ще ця пісня про силу почуттів, які виникли і допомагають йти пліч-о-пліч все життя. В історії "Джек & Лондон" теж присутня яскрава романтична лінія, тож думаю саме ця пісня якнайкраще підкреслить її значущість", - сказав музикант.

Ще один хіт із нового альбому музиканта - "Бомба ракета" вже зараз можна почути у яскравому промо-ролику комедійного детективу.

"В розмовах я часто використовував фразу "бомба-ракета". Якось я сидів, писав, у мене поступово почав вимальовуватися теплий літній ритм і мелодія, почали приходити слова куплетів. Але я не розумів, який має бути приспів. І тут мене як блискавкою осяяло. "Бомба-ракета" – саме вилетіло з вуст. До речі, після виходу цієї пісні сам вираз у розмові більше не використовую. Повністю зник з лексикону. Думаю, він спочатку і з'явився, щоб стати приспівом пісні", - розповів музикант.

Нагадаємо, у серіалі "Джек & Лондон" покажуть історію молодого успішного юриста Влада, який заради кар'єри мрії у Лондоні змушений повернутися зі столиці у своє рідне провінційне містечко. Та одного дня його життя зміниться назавжди, адже собака його рідного брата – Джек, почне з ним… розмовляти.

У серіалі ролі зіграють відомі актори: Дар'я Петрожицька, Остап Ступка, Георгій Поволоцький, Дмитро Белякін, Сергій Калантай, Анастасія Цимбалару, В'ячеслав Гіндін та інші.

Не пропустіть прем'єру комедійного детективу "Джек & Лондон" вже 15 листопада о 20:45 на 1+1.

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