Хиты Сергея Бабкина станут саундтреками сериала "Джек & Лондон" на 1+1

Премьера сериала состоится 15 ноября в 20:45 на 1+1.

15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива "Джек & Лондон". В сериале главный герой – бульмастиф Джек, который будет говорить голосом известного музыканта, тренера "Лиги Смеха" и актера Сергея Бабкина.

Накануне премьеры артист посетил студию "Сниданка с 1+1" и презентовал песню под названием "Вона знає", которая станет одним из официальных саундтреков сериала, а также продемонстрировал зрителям, как будет звучать голос его киногероя.

"Вона знає" – это моя исповедь, история о тех магических отношениях, от которых захватывает дух. Я посвятил ее своей жене – любимой женщине, которая рядом со мной, которая знает все мои сокровенные мечты и желания. А еще эта песня о силе чувств, которые возникли и помогают идти вместе по жизни. В истории "Джек&Лондон" тоже присутствует яркая романтическая линия, поэтому думаю именно эта песня отлично подчеркнет ее значимость", - сказал музыкант.

Еще один хит из нового альбома музыканта – "Бомба ракета" уже сейчас можно услышать в ярком промо-ролике комедийного детектива.

"В разговорах я часто использовал фразу "бомба-ракета". Однажды я работал над песней, у меня постепенно начал вырисовываться теплый летний ритм и мелодия, начали приходить слова куплетов. Но я не понимал, какой должен быть припев. И тут меня как молнией озарило. "Бомба-ракета" – фраза сама собой вылетела из уст. Кстати, после выхода этой песни само выражение в разговоре больше не использую. Полностью исчезло из лексикона. Думаю, эта фраза и появилась, чтобы стать припевом песни", - рассказал музыкант.

Напомним, в сериале "Джек & Лондон" покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но однажды его жизнь изменится навсегда, ведь собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать.

В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Не пропустите премьеру комедийного детектива "Джек & Лондон" уже 15 ноября в 20:45 на 1+1.

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