В Одессе под колесами трамвая погиб украинский боксер

Он был чемпионом Украины.

В Одессе под колесами трамвая погиб украинский боксер Иван Соловьев.

Об этом сообщает федерация бокса Одесской области.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 7 ноября на Люстдорфской дороге, когда спортсмен попытался пересечь рельсы в неположенном месте. Водитель трамвая вовремя применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не смог.

Чтобы извлечь тело погибшего, пришлось использовать спецкран. Водителя трамвая забрала "скорая".

В 2013 году Соловьев стал чемпионом Украины среди спортсменов до 22 лет, а в 2015 году был финалистом Кубка страны;

В 2019 году родного брата Соловьева насмерть сбило авто.

Добавим, что на момент трагедии боксеру было всего 26 лет.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что молодая российская волейболистка умерла от тяжелой болезни.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку