Он был чемпионом Украины.
В Одессе под колесами трамвая погиб украинский боксер Иван Соловьев.
Об этом сообщает федерация бокса Одесской области.
Отмечается, что трагический инцидент произошел 7 ноября на Люстдорфской дороге, когда спортсмен попытался пересечь рельсы в неположенном месте. Водитель трамвая вовремя применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не смог.
Чтобы извлечь тело погибшего, пришлось использовать спецкран. Водителя трамвая забрала "скорая".
- В 2013 году Соловьев стал чемпионом Украины среди спортсменов до 22 лет, а в 2015 году был финалистом Кубка страны;
- В 2019 году родного брата Соловьева насмерть сбило авто.
Добавим, что на момент трагедии боксеру было всего 26 лет.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что молодая российская волейболистка умерла от тяжелой болезни.