Атака дронами Киевщины – что известно о последствиях

Оккупационные войска России под утро 25 февраля атаковали Киевщину ударными БпЛА. Воздушная тревога в области длилась два часа.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Там отметили, что благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории за пределами населенных пунктов.

Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.

Напомним, в ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал Украину 18 ударными БпЛА типа "Shahed". ПВО сбила 16 дронов.

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