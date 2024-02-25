Атака дронами Киевщины – что известно о последствиях

Оккупанты ударили по Киевской области беспилотниками.
Оккупационные войска России под утро 25 февраля атаковали Киевщину ударными БпЛА. Воздушная тревога в области длилась два часа.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Там отметили, что благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории за пределами населенных пунктов.
Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.
Напомним, в ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал Украину 18 ударными БпЛА типа "Shahed". ПВО сбила 16 дронов.
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