Атака дронами Київщини – що відомо про наслідки

Окупаційні війська Росії під ранок 25 лютого атакували Київщину ударними БпЛА. Повітряна тривога в області тривала дві години.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Там зазначили, що завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих не має.

Падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів.

Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого 2024 року противник атакував Україну 18 ударними БпЛА типу "Shahed". ППО збила 16 дронів.

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