Для корректировщиков огня оккупантов изменили процедуру меры пресечения

Процедуру меры пресечения для корректировщиков огня российских оккупантов сменила Верховная Рада на заседание 16 августа.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По новым правкам, теперь сообщникам оккупантов невозможно будет выйти под залог в суд. Соответствующая правка была в законопроекте 7431 (принято в целом 282).

К слову, предателям грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

Читайте также: