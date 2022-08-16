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Украина вернула тела еще 19 погибших военных ВСУ

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Украина вернула тела еще 19 погибших военных ВСУ

Министерство реинтеграции

Состоялась еще одна передача тел погибших военных.

Украина вернула тела своих 19 павших защитников.

Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в Министерстве реинтеграции Украины в Facebook.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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