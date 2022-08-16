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Україна повернула тіла ще 19 загиблих військових ЗСУ

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Україна повернула тіла ще 19 загиблих військових ЗСУ

Міністерство реінтеграції

Відбулася ще одна передача тіл загиблих військових.

Україна повернула тіла своїх 19 полеглих захисників.

Про це сьогодні, 16 серпня, повідомили в Міністерстві реінтеграції України в Facebook.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1537
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