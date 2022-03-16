Кулеба: В России не принимают решения без Путина

Министр рассказал, как в РФ боятся принимать решения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский министр Сергей Лавров неохотно идет на контакт, в поисках отказа от переговоров. В России можно вести переговоры только с Путиным.

Об этом он сказал в интервью изданию Новое время.

“Я полтора часа пытался привлечь его к решению двух проблем: это гуманитарный коридор с Мариуполем и 24-часовое перемирие. Но человек был не готов принимать никаких решений. Был момент, когда я предложил: если вы не можете принимать решение, давайте прямо сейчас возьмем телефоны, позвоним по телефону тем, кто может принять такие решения — президентам или главнокомандующим, и скажем, что есть политическая воля это сделать. Он отказался”, — сказал Кулеба, отвечая на вопрос, можно ли вести переговоры с кем-то из россиян, кроме Путина.

Министр также рассказал, ведется ли подготовка к встрече Зеленского и Путина.

"Было бы преувеличением утверждать, что переговоры, которые проходят на так называемом белорусском треке, являются подготовкой к этой встрече. Переговоры проходят само собой, но мы считаем, что окончательно урегулировать все вопросы можно именно на встрече двух президентов, потому что переговорные команды просто не имеют полномочий "разрулить" все вопросы от А до Я. Они работают над базовыми решениями, но с точки зрения логики этого процесса там все равно останутся нерешаемые вопросы, которые будут нуждаться в политических решениях на самом высоком уровне — на встрече Путина с Зеленским”, — добавил он.

Ранее стало известно, что МИД Украины готов к следующим переговорам с Лавровым, если РФ будет готова к предметному разговору, а не к распространению пропагандистских настроений.

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