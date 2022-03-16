Кулеба: У Росії не ухвалюють рішення без Путіна 

Міністр розповів, як у РФ бояться ухвалювати рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський міністр Сергій Лавров неохоче йде на контакт, шукаючи відмови від перемовин. У Росії можна вести перемовини тільки з Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Новое время.

“Я півтори години намагався залучити його у вирішення двох проблем: це гуманітарний коридор із Маріуполем і 24-годинне перемир’я. Але людина була не готова ухвалювати жодних рішень. Був момент, коли я запропонував: якщо ви не можете ухвалювати рішення, давайте прямо зараз візьмемо телефони, зателефонуємо тим, хто може ухвалити такі рішення - президентам чи головнокомандувачам і скажемо, що є політична воля це зробити. Він відмовився”, - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання, чи можливо вести перемовини з кимось із росіян, окрім Путіна.

Міністр також розповів, чи ведеться наразі підготовка до зустрічі Зеленського і Путіна.

“Було б перебільшенням стверджувати, що ті переговори, які відбуваються на так званому білоруському треку, є підготовкою до цієї зустрічі. Переговори відбуваються, саме собою, але ми вважаємо, що остаточно врегулювати всі питання можна саме на зустрічі двох президентів, тому що переговорні команди просто не мають повноважень «розрулити» усі питання від А до Я. Вони працюють над базовими рішеннями, але з точки зору логіки цього процесу там усе одно залишаться невирішувані питання, які потребуватимуть політичних рішень на найвищому рівні - на зустрічі Путіна із Зеленським”, - додав він.

Раніше стало відомо, що МЗС України готова до наступних переговорів із Лавровим, якщо РФ буде готова до предметної розмови, а не поширення пропагандистських настроїв.

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