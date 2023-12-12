Ночная атака беспилотников: Игнат рассказал детали

Было уничтожено только девять БПЛА.

Ночью 12 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed" с территории временно аннексированного Крыма – с Балаклавы.

О деталях ночной атаки в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". На этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма. Заходили, как обычно, с юга. Ну, и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам"", – рассказал Игнат.

Представитель ПС подчеркнул, что ночью не было стопроцентного результата: украинские защитники уничтожили девять из 15 БПЛА.

"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушного приступа погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ночью 12 декабря армия РФ совершила дроновую атаку на Украину. Оккупанты выпустили 15 беспилотников. Силы ПВО "приземлили" девять БПЛА.

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