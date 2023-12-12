Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака беспилотников: Игнат рассказал детали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
576
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака беспилотников: Игнат рассказал детали

Беспилотник "Shahed". / Фото: Associated Press

Было уничтожено только девять БПЛА.

Ночью 12 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed" с территории временно аннексированного Крыма – с Балаклавы.

О деталях ночной атаки в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". На этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма. Заходили, как обычно, с юга. Ну, и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам"", – рассказал Игнат.

Представитель ПС подчеркнул, что ночью не было стопроцентного результата: украинские защитники уничтожили девять из 15 БПЛА.

"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушного приступа погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ночью 12 декабря армия РФ совершила дроновую атаку на Украину. Оккупанты выпустили 15 беспилотников. Силы ПВО "приземлили" девять БПЛА.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
576
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация