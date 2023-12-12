Нічна атака безпілотників: Ігнат розповів деталі

Вночі 12 грудня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками "Shahed" з території тимчасово анексованого Криму - з Балаклави

Про деталі нічної атаки в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Від вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму. Заходили, як зазвичай, з півдня. Ну, і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедах", - розповів Ігнат.

Представник ПС наголосив, що вночі не було стовідсоткового результату: українські оборонці знищили дев'ять з 15 БпЛА.

"Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей...Впливають, звичайно, на відбиття повітряного нападу погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати", - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вночі 12 грудня армія РФ здійснила дронову атаку на Україну. Окупанти випустили 15 безпілотників. Сили ППО "приземлили" дев'ять БпЛА.

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