Данілов зробив відверту заяву про невиправдані надії на контрнаступ

Посадовець наголосив, що "це не означає, що перемога буде не на нашому боці".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ не виправдав надій, однак це не означає, що держава програє війну.

Про це посадовець розповів у інтерв'ю ВВС.

Надії на контрнаступ не справдилися

Данілов сказав, що сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися, однак "це не означає, що перемога буде не на нашому боці".

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"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, – це вже велика перемога", – сказав Данілов.

Видання зазначає, що українські війська сподівалися повернути частину окупованої Росією території, захопленої після повномасштабного вторгнення, а також перекрити ворожі лінії постачання до Криму. Але, не маючи переваги в повітрі та зіткнувшись із потужною російською обороною, зусилля українських бійців, "схоже, зупинилися з настанням зими". Як вказано в матеріалі, "Данілов визнав, що вони були надто оптимістичні".

"Люди іноді помиляються. Не можна все життя бути відмінником", – зауважив він.

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Данілов прокоментував ситуацію на фронті

Секретар РНБО також сказав, що зараз ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, зокрема й НАТО, "мають бути відправлені назад до архівів".

"Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні – ні у 20, ні у 21 столітті", – пояснив Данілов.

Посадовець відмовився розповідати, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення окупованих територій України.

"Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, видання The Washington Post опублікувало матеріал з аналізом підготовки до контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року, та оцінило, що пішло не так.

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