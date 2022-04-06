Россияне знают, что на самом деле нацисты они – Зеленский

Россияне знают, что на самом деле нацисты они – Зеленский

Именно Россия напала на Украину и пытается уничтожить все украинское.

Россияне еще задолго до войны показали, как они относятся к украинской нации. Они хотели ее уничтожить, потому пришли в Украину с войной. Впрочем, чтобы оправдать свои действия, россияне создали нарратив, что якобы пришли освобождать страну от нацистов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk рассказал, что на самом деле нацистами являются россияне, и они об этом знают.

"Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию относительно украинцев. Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. Они не смогут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское", — рассказал главнокомандующий.

Впрочем, по словам президента, факт остается фактом. Именно Россия напала на Украину и пытается уничтожить все украинское.

"Но факт является фактом. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий не может быть", — подчеркнул Зеленский.

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