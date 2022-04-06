Установлены личности пяти замученных в подвале Бучи

Трое погибших мужчин – уроженцы Гостомеля.
В Буче установили личности пятерых погибших мужчин в подвале.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что ему удалось узнать о лицах замученных мужчин, на месте гибели которых он побывал вместе с международной группой журналистов. Из них трое – уроженцы Гостомеля, один – Бучи и еще один киевлянин.
- Матешко Сергей Викторович, 1981 года, уроженец пгт Гостомель, не работает.
- Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года, уроженец Киева, частный предприниматель.
- Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года, уроженец Бучи, слесарь.
- Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года, уроженец Гостомеля, установщик дверей.
- Прудько Валерий Петрович, 1974 года, уроженец Гостомеля, сантехник.
Советник главы МВД добавил, что расскажет отдельно о каждом погибшем для Гааги.
Напомним, несколько дней назад в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем их убили.
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