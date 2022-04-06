Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Установлены личности пяти замученных в подвале Бучи

Установлены личности пяти замученных в подвале Бучи

Дата публикации
Просмотры
6936
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Установлены личности пяти замученных в подвале Бучи

Офис Генерального прокурора

Трое погибших мужчин – уроженцы Гостомеля.

В Буче установили личности пятерых погибших мужчин в подвале.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что ему удалось узнать о лицах замученных мужчин, на месте гибели которых он побывал вместе с международной группой журналистов. Из них трое – уроженцы Гостомеля, один – Бучи и еще один киевлянин.

  • Матешко Сергей Викторович, 1981 года, уроженец пгт Гостомель, не работает.
  • Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года, уроженец Киева, частный предприниматель.
  • Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года, уроженец Бучи, слесарь.
  • Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года, уроженец Гостомеля, установщик дверей.
  • Прудько Валерий Петрович, 1974 года, уроженец Гостомеля, сантехник.
© Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора

Советник главы МВД добавил, что расскажет отдельно о каждом погибшем для Гааги.

Напомним, несколько дней назад в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем их убили.

Читайте также:

Следующая публикация