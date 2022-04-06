Установлены личности пяти замученных в подвале Бучи

Трое погибших мужчин – уроженцы Гостомеля.

В Буче установили личности пятерых погибших мужчин в подвале.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что ему удалось узнать о лицах замученных мужчин, на месте гибели которых он побывал вместе с международной группой журналистов. Из них трое – уроженцы Гостомеля, один – Бучи и еще один киевлянин.

Матешко Сергей Викторович, 1981 года, уроженец пгт Гостомель, не работает.

Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года, уроженец Киева, частный предприниматель.

Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года, уроженец Бучи, слесарь.

Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года, уроженец Гостомеля, установщик дверей.

Прудько Валерий Петрович, 1974 года, уроженец Гостомеля, сантехник.

Офис Генерального прокурора

Советник главы МВД добавил, что расскажет отдельно о каждом погибшем для Гааги.

Напомним, несколько дней назад в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем их убили.

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