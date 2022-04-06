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Встановлено особи п'ятьох закатованих у підвалі Бучі

Встановлено особи п'ятьох закатованих у підвалі Бучі

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Встановлено особи п'ятьох закатованих у підвалі Бучі

Офіс Генерального прокурора

Троє загиблих чоловіків – уродженці Гостомеля.

У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Політик зазначив, що йому вдалося дізнатися про особи закатованих чоловіків, на місці загибелі яких він побував разом із міжнародною групою журналістів. З них троє – уродженці Гостомеля, один – Бучі та ще один киянин.

  • Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.
  • Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
  • Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.
  • Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей.
  • Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомеля, сантехнік.
© Офіс Генерального прокурора
Офіс Генерального прокурора

Радник глави МВС додав, що розповість окремо про кожного загиблого для Гааги.

Нагадаємо, декілька днів тому у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п'ятьох чоловіків зі зв'язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього їх вбили.

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