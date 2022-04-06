Встановлено особи п'ятьох закатованих у підвалі Бучі

Троє загиблих чоловіків – уродженці Гостомеля.

У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Політик зазначив, що йому вдалося дізнатися про особи закатованих чоловіків, на місці загибелі яких він побував разом із міжнародною групою журналістів. З них троє – уродженці Гостомеля, один – Бучі та ще один киянин.

Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.

Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.

Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.

Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей.

Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомеля, сантехнік.

Офіс Генерального прокурора

Радник глави МВС додав, що розповість окремо про кожного загиблого для Гааги.

Нагадаємо, декілька днів тому у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п'ятьох чоловіків зі зв'язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього їх вбили.

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