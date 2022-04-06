Встановлено особи п'ятьох закатованих у підвалі Бучі

Троє загиблих чоловіків – уродженці Гостомеля.
У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Політик зазначив, що йому вдалося дізнатися про особи закатованих чоловіків, на місці загибелі яких він побував разом із міжнародною групою журналістів. З них троє – уродженці Гостомеля, один – Бучі та ще один киянин.
- Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.
- Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
- Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.
- Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей.
- Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомеля, сантехнік.
Радник глави МВС додав, що розповість окремо про кожного загиблого для Гааги.
Нагадаємо, декілька днів тому у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п'ятьох чоловіків зі зв'язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього їх вбили.
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