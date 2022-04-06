Росіяни знають, що насправді нацисти вони – Зеленський

Саме Росія напала на Україну та намагається знищити все українське.

Росіяни ще задовго до війни показали, як вони ставляться до української нації. Вони хотіли її знищити, тому прийшли до України з війною. Втім, аби виправдати свої дії, росіяни створили наратив, що прийшли нібито звільнювати країну від нацистів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk розповів, що насправді нацистами є росіяни, і вони про це знають.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське", - розповів головнокомандувач.

Втім, за словами президент, факт залишається фактом. Саме Росія напала на Україну та намагається знищити все українське.

"Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути", - наголосив Зеленський.

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