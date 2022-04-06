Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни знають, що насправді нацисти вони – Зеленський

Дата публікації
Перегляди
2522
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни знають, що насправді нацисти вони – Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс Президента України

Саме Росія напала на Україну та намагається знищити все українське.

Росіяни ще задовго до війни показали, як вони ставляться до української нації. Вони хотіли її знищити, тому прийшли до України з війною. Втім, аби виправдати свої дії, росіяни створили наратив, що прийшли нібито звільнювати країну від нацистів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk розповів, що насправді нацистами є росіяни, і вони про це знають.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське", - розповів головнокомандувач.

Втім, за словами президент, факт залишається фактом. Саме Росія напала на Україну та намагається знищити все українське.

"Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути", - наголосив Зеленський.

Читайте також:

Наступна публікація