Украина может создать свой "Железный купол" — Жданов

В Украине вполне реально построить систему "Железный купол", и эта система может быть очень эффективной в защите против вражеских ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeDom.

"Я думаю, что у нас есть все возможности создать "Железный купол". У нас, кстати, огромная школа, одна из лучших была в Советском Союзе, и мы ее сохранили, по радиолокационным станциям, это первое, и второе – наши конструкторские бюро показывают, что они в состоянии практически с нуля построить любой ракетный комплекс, и это не проблема, сделать противоракетный комплекс", — сказал эксперт.

Жданов также сообщил, что КБ "Луч" именно об этом и заявляло, что они готовы создать систему ПВО на базе ракеты "Нептун".

"У нас огромный потенциал, и мы можем это сделать", – резюмировал он.

Напомним, Жданов рассказал, сможет ли Россия сбивать американские ракеты ATACMS.

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