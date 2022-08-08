"Аппетиты выростут": Подоляк предупредил о рисках для Украины и Европы в случае переговоров с Путиным

Переговоров Украины с РФ о войне и мире пока нет, поскольку невозможно найти точку консенсуса.

В случае проведения переговоров с РФ сейчас существует риск, что Кремль попытается закрепить за собой временно оккупированные территории, что в дальнейшем может привести к продолжению войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью El Pais.

Он предупредил, что Россия продолжит провоцировать Европу, в частности, в Приднестровье, Грузии и Северном Казахстане, если Москва не проиграет в Украине.

"Для России крайне важно закрепить за собой вновь захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет закрепить за собой оккупированные территории, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. Это означает, что аппетиты России возрастут, и через некоторое время мы получим продолжение войны", – пояснил Подоляк.

В таком случае Россия станет более агрессивной на европейском рынке и создаст полный хаос. В свою очередь, как говорит Подоляк, Европе придется дорого заплатить за это падением качества жизни.

"Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически выгнали Россию с ее территории и чтобы она трансформировала свою нынешнюю агрессивную политическую систему. Только тогда Европа сможет вернуться в мирную жизнь", — подчеркнул он.

Напомним, Подоляк рассказал, почему и насколько Россия хочет "заморозить" войну против Украины.

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