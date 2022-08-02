Выезжать из Украины могут некоторые мужчины, чьи жены служат в ВСУ: детали

Мужчины, жены которых проходят действительную военную службу, имеют право пересечения границы Украины при условии, если на содержании супругов есть дети до 18 лет.

Количество раз такого пересечения границы Украины – неограниченное.

Об этом объяснили в Госпогранслужбе Украины.

"При этом документами, дающими право пересечения, являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, заверенная соответствующим образом, или другие документы", – говорится в разъяснении от ГПСУ.

Напомним, Верховная Рада освободила от призыва родственников погибших на войне.

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