Начнут просто бежать: военный эксперт объяснил, зачем оккупанты заминировали Херсон

Россияне заминировали основные объекты инфраструктуры оккупированного Херсона, потому что уверены, что им придется оттуда бежать под натиском Вооруженных сил Украины, которые будут освобождать город.

В Херсоне заминированы основные объекты критической инфраструктуры – объекты электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, сообщила украинская разведка. Российские оккупанты это сделали, потому что не уверены в своих силах и планируют убегать, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

Россияне до сих пор держат своих оккупантов на правом берегу Днепра возле Херсона

"Возникает вопрос. Вы сосредоточили на правом берегу Херсонщины очень большую группу войск. Этой группы войск достаточно не только для того, чтобы обороняться, но и наступать. Недолго, с горем пополам и сомнительным успехом, но явно вы намерены наступать. Но если вы намерены наступать, зачем в Херсоне занимаетесь тем, что обычно делают при отступлении? То есть, у вас нет уверенности в том, что ваше наступление будет иметь смысл? Очевидно – да", — отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что "командование российских оккупационных войск прекрасно понимает, что наступление очень быстро выдохнется, они перейдут к обороне, которая тоже выдохнется и просто начнут бежать".

Вывести свои войска с правого берега на Херсонщине оккупанты просто так не могут.

"Просто взять и вывести войска с правого берега они не могут, надо же показать сопротивление, неравные бои "освободителей" против легионов НАТО, а затем "жест доброй воли"... Кровавая показуха серийных маньяков в генеральских погонах стоимостью сотни и тысячи жизней", – подчеркнул эксперт.

"Замена" Зеленского, заминированные Херсон и ЗАЭС, зверства в Оленовке и Мариуполе - представитель разведки

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