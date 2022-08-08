Україна може створити свій "Залізний купол" - Жданов

Конструкторські бюро України можуть побудувати таку систему захисту практично з нуля.
В Україні цілком реально побудувати систему "Залізний купол", і ця система може бути дуже ефективною у захисті проти ворожих ракет.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeDom.
"Я думаю, що у нас є всі можливості створити "Залізний купол". У нас, до речі, величезна школа, одна з найкращих була в Радянському Союзі, і ми її зберегли, по станціях радіолокації, це перше, і друге – наші конструкторські бюро показують, що вони можуть практично з нуля побудувати будь-який ракетний комплекс, і це не проблема, зробити протиракетний комплекс", - сказав експерт.
Жданов також повідомив, що КБ "Промінь" саме про це і заявляло, що вони готові створити систему ППО на базі ракети "Нептун".
"У нас величезний потенціал, і ми можемо це зробити", - резюмував він.
Нагадаємо, Жданов розповів, чи зможе Росія збивати американські ракети ATACMS.
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