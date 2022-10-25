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Украина вернула тела 25 героев-защитников

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Украина вернула тела 25 героев-защитников

Фото: УНИАН

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября Украина вернула тела еще 62 героям. Домой вернулись в частности бойцы из Оленовки.

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