Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина вернула тела 62 героев: подробности

Дата публикации
Просмотры
4137
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина вернула тела 62 героев: подробности

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Украина вернула тела еще 62 героя. Домой вернулись в частности бойцы из Оленевки.

Украина вернула тела 62 героев, защищавших нашу землю от российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как стало известно, переговоры о возвращении украинских героев были сверхтяжелыми. Однако команде Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть погибших бойцов — в частности, погибших в Оленивке.

“Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям”, – подчеркнул Олег Котенко.

Там также добавили, что в областях Украины работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Напомним, что украинцев предупредили о новых пусках ракет, изменяющих направление полета.

Читайте также:

Ракетный террор – это тактика "сирийского мясника" Суровикина

Ракетный террор – это тактика "сирийского мясника" Суровикина

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация