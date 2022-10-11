Украина вернула тела 62 героев: подробности

Украина вернула тела еще 62 героя. Домой вернулись в частности бойцы из Оленевки.
Украина вернула тела 62 героев, защищавших нашу землю от российских оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как стало известно, переговоры о возвращении украинских героев были сверхтяжелыми. Однако команде Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть погибших бойцов — в частности, погибших в Оленивке.
“Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям”, – подчеркнул Олег Котенко.
Там также добавили, что в областях Украины работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247.
В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.
Напомним, что украинцев предупредили о новых пусках ракет, изменяющих направление полета.
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