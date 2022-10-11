Україна повернула тіла 62 героїв: подробиці

Україна повернула тіла ще 62 героїв. Додому повернулися зокрема бійці із Оленівки.
Україна повернула тіла 62 героїв, які боронили нашу землю від російських окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як стало відомо, переговори щодо повернення українських героїв були надтяжкими. Однак команді Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути загиблих бійців - зокрема, загиблих в Оленівці.
“Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям”, – наголосив Олег Котенко.
Там також додали, що в областях України працюють регіональни центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
Нагадаємо, що українців попередили про нові пуски ракет, які змінюють напрямок польоту.
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