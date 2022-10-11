Україна повернула тіла 62 героїв: подробиці

Україна повернула тіла 62 героїв, які боронили нашу землю від російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як стало відомо, переговори щодо повернення українських героїв були надтяжкими. Однак команді Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути загиблих бійців - зокрема, загиблих в Оленівці.

“Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям”, – наголосив Олег Котенко.

Там також додали, що в областях України працюють регіональни центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, що українців попередили про нові пуски ракет, які змінюють напрямок польоту.

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