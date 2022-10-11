В Україні триває маштабна тривога: Кім попереджає, що "в повітрі ще достатньо ракет"

У вівторок, 11 жовтня, в Україні вже кілька годин триває маштабна повітряна тривога. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що "в повітрі ще достатньо ракет".

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Ще в повітрі достатньо ракет. Працюємо. З укриттів не виходимо", - йдеться у повідомленні керівника Миколаївщини.

Тим часом керівник Кіровоградщини Андрій Райкович повідомив, що на межі Кіровоградської і Миколаївської областей працює ППО.

До слова, Віталій Кім назвав три версії, чому Росія запускає ракети партіями. Одна з них - "вони просто нелогічні ідіоти".

Масова повітряна тривога 11 жовтня

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Людей просять не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети. ППО спрацювала на Рівненщині.

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Крім того, ракети збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Близько 12:00 год під час повітряної тривоги у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія завдала знову удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

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