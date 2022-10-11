В Україні триває маштабна тривога: Кім попереджає, що "в повітрі ще достатньо ракет"

Людей просять перебувати в укриттях.
У вівторок, 11 жовтня, в Україні вже кілька годин триває маштабна повітряна тривога. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що "в повітрі ще достатньо ракет".
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Ще в повітрі достатньо ракет. Працюємо. З укриттів не виходимо", - йдеться у повідомленні керівника Миколаївщини.
Тим часом керівник Кіровоградщини Андрій Райкович повідомив, що на межі Кіровоградської і Миколаївської областей працює ППО.
До слова, Віталій Кім назвав три версії, чому Росія запускає ракети партіями. Одна з них - "вони просто нелогічні ідіоти".
Масова повітряна тривога 11 жовтня
У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Людей просять не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети. ППО спрацювала на Рівненщині.
У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Крім того, ракети збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Близько 12:00 год під час повітряної тривоги у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія завдала знову удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.
Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.
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