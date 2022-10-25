Україна повернула тіла 25 героїв-захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Відбулася чергова операція з передавання тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передавання тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула тіла ще 62 героїв. Додому повернулися зокрема бійці із Оленівки.
Читайте також:
- Зник навесні, а знайдений восени у братській могилі: в Києві попрощались із "азовцем"
- Україна повернула тіла ще 25 полеглих військових - Мінреінтеграції
- Відсутні частини тіла та багато порізів: РФ передала тіло волонтера з Британії, якого закатували окупанти