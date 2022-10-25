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Україна повернула тіла 25 героїв-захисників

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Україна повернула тіла 25 героїв-захисників

Фото: УНІАН

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Відбулася чергова операція з передавання тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.   

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передавання тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула тіла ще 62 героїв. Додому повернулися зокрема бійці із Оленівки.

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