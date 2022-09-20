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Україна повернула тіла ще 25 полеглих військових - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 25 полеглих військових - Мінреінтеграції

Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів.

Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.

Про це 20 вересня повідомили в Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 6 вересня було повернути ще 25 тіл захисників України, а 2 вересня 2022 року в Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулося 14 українських захисників.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
795
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