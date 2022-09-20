В ЄС ухвалили рішення про термінове надання Україні 5 мільярдів євро допомоги

Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній сфері, розвитку, митній справі та обороні.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

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Сьогодні Рада офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. 9 вересня міністри фінансів ЄС узгодили заяву на підтримку цих додаткових 5 мільярдів євро для України на неформальному засіданні ради Ecofin у Празі.

Повідомляється, що цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Вона являє собою другий етап реалізації запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги Союзу Україні на суму до 9 мільярдів євро. Про це було оголошено у травні 2022 року та схвалено Європейською Радою 23-24 червня. 2022 рік.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станджура заявив, що Європейський Союз підтримує Україну.

"Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну росії. На наступних засіданнях я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти 3 мільярдів євро, для яких ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти",

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що в ЄС мають намір скасувати одноголосний принцип ухвалення санкцій.

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