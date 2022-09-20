В ЕС приняли решение о срочном предоставлении Украине 5 миллиардов помощи

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной сфере, развитии, таможенном деле и обороне.

Об этом сообщает Совет Европейского Союза.

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Сегодня Рада официально приняла решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление о поддержке этих дополнительных 5 миллиардов евро для Украины на неформальном заседании совета Ecofin в Праге.

Сообщается, что эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях. Она представляет второй этап реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи Союза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Об этом было объявлено в мае 2022 года и одобрено Европейским Советом 23-24 июня 2022 года.

Министр финансов Чехии Збинек Станджур заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину.

"Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну россии. На следующих заседаниях я буду настаивать на быстром достижении соглашения о предоставлении остальных 3 миллиардов евро, для которых мы также должны договориться о распределение этой суммы на ссуды и гранты", – подчеркнул министр.

Напомним, что в ЕС намерены отменить единогласный принцип принятия санкций.

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