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Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

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Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

Фото: Associated Press

Ердоган та Путін зустрілися в Узбекистані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та Росія змогли домовитися про обмін 200 військовополонених.

Про це пише PBS.

За словами Ердогана, в Узбекистані він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, де у них відбулися "дуже великі дискусії". 

"І мені здалося, що він готовий покінчити з війною якнайшвидше. Це було моє враження, тому що те, як зараз йдуть справи, досить проблематично. 200 заручників буде обмінено за згодою сторін. Я думаю, що буде зроблено значний крок уперед", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив, що "жодне вторгнення не може бути виправданим" і наголосив, що за підсумками війни Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, включаючи Крим.

"Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Захоплені землі будуть повернуті Україні", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому Росію досі не визнали країною спонсором-тероризму.

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