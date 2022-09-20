ТОП 10 настільних ігор: популярні настілки в Україні

Події у світі впливають не тільки на економіку, погляди та життя в цілому, а й навіть на індустрію настільних ігор. За цей рік в Україні з'явилося багато нових і абсолютно несхожих настілок на найпопулярніші настільні ігри світу.

Історія настільних ігор бере свій початок приблизно в 3500 до н.е. Яка була перша гра достеменно невідомо, але родоначальницею настілок прийнято вважати єгипетську гру «сенет», яка була виявлена в XIX столітті при розкопках. Період розвитку сучасних настільних ігор починається 1935-ого з усієї відомої гри — «Монополії», і продовжується донині.

Зрозуміло, багато хто досі не розуміє, чому настільні ігри такі популярні, а головне — як вони змогли так довго не здавати позицій. Навіть у період розвитку комп'ютерних ігор і гаджетів. Секрет їхньої популярності у живій комунікації, азарті та емоціях. Так, у комп'ютерних іграх все це також є. Різниця лише в тому, що всі події відбуваються віртуально і вони не можуть дати гравцеві таку ж віддачу.

Найкращі настільні ігри в торговому домі «Strateg»:

Події у світі впливають не тільки на економіку, погляди та життя загалом, а й навіть на індустрію настільних ігор. За цей рік в Україні з'явилося багато нових і абсолютно несхожих настілок на найпопулярніші настільні ігри світу. Останні українці різко відсунули на другий план. І не дивно. Адже з'явилися карткові ігри вітчизняного виробництва, які нічим не гірші.

Першим випускати патріотичні настілки почав Олександр Сівак, а точніше, його торговий дім «Strateg». Далі – про них.

Топ настільних ігор України: рейтинг 2022 року

1. "Російський військовий корабель іди на дно" – найпопулярніша настілка серед гравців. Легендарна фраза досі розбурхує уми та серця українців. То чому б знову не відправити корабель у далеку подорож? У цьому дітям та дорослим допоможуть картки з відомими особистостями та персонажами.

Переваги:

розвиток пам'яті та концентрації уваги;

прості правила.

2. «Все буде Україна». Гра, в якій зібрано цікаві питання для перевірки обізнаності новин світу та сучасних українських мемів. Настілка більше підійде для дорослих. У кожного гравця є всього 6 секунд, щоб поколупатися в закутках своєї пам'яті й дати відповідь. За кожну правильну відповідь учаснику гри приписується бал. Хто більше збере балів, той переміг.

Переваги:

тренує пам'ять;

робить дітей обізнаними з історії України.

3. "Скажи Паляниця". Навчальна гра, в процесі якої діти навчаються правильно вимовляти букви та слова української мови. У процесі гри дітям пропонується виконати різні завдання – прочитати скоромовку, правильно вимовити слово та пояснити його.

Переваги:

тренує вміння правильно розмовляти українською;

розвиває мовний апарат;

ігрові матеріали здатні зацікавити будь-яку дитину.

4. «Ой у лузі…». Гра створена для любителів української музики та виконавців. Вам доведеться з'ясувати, хто зі всієї родини знає краще за слова пісень, а також хто з вас неперевершено співає. Суть гри — кожен із гравців бере картку, на якій написано кілька рядків пісні, її назву та виконавець. Учасник зачитує рядки, інші гравці мають продовжити та заспівати хіт.

Переваги:

розвиток пам'яті;

цікавий варіант вивчення українських пісень.

5. «Доброго вечора, ми з України». Ця карткова гра діє не гірше за заспокійливу від Арестовича. За допомогою «безстрашних циган», «вбивчої банки» та «київських гопників» гравці топлять «російський військовий корабель» і переможно тріумфують (як і без цього). Гра підійде для двох і допоможе весело провести вечір.

Переваги:

розвиток концентрації уваги;

розвиток зорової пам'яті.

6. «Знай наших». Зібралася велика компанія? Значить, це те, що вам потрібно. Її створювали для великої компанії. Для дуже великої компанії, яка зможе поділитися на три команди та обрати собі ведучого. Для перемоги учасникам потрібно бездоганно пройти три раунди. Що робити? Та нічого особливого. Показати, як ви знаєте визначні пам'ятки українських міст та зірок нашої естради.

Переваги:

розвиток логічного мислення, пам'яті, уваги;

розвиток уміння працювати у команді.

7. «Карти, мімчики та котики». Гра для тих, хто знає, звідки на Білорусь готувався напад. Настілка вже врятувала не один нудний вечір, і точно зробить вашу вечірку незабутньою. Смішні питання, і ще смішніші меми «розриватимуть» кожного гравця від сміху. Приготуйтеся, буде весело.

Перевага:

незамінний атрибут будь-якої паті;

актуальні та смішні меми;

влучні питання.

8. «Ебаут.Ю». Карткова гра розрахована на веселу компанію, яка знає один про одного все. Особливо гострі факти. У наборі представлено 110 карток, на яких надруковано різноманітні твердження. Читаючи їх, гравці повинні визначати, хто більше з учасників підходить під опис і зробивши вибір, віддати картку. Чим більше гравець збере карт, тим вищі у нього шанси на перемогу.

Переваги:

гра для настрою;

цікаві, і часом гострі описи.

9. «Твоя правда, моя дія». У цю настолку можна грати й удвох, і великою компанією. У грі потрібно відповідати на каверзні питання або виконувати різні дії, а головне бути сміливими та чесними. Відмовтеся виконати завдання і ви програли.

Переваги:

незвичайні питання та завдання.

10. "Хто ж я?". Універсальна та всім знайома з дитинства гра. Правила залишилися ті ж самі: потрібно ставити запитання учасникам і відгадувати слово. Головне — питання потрібно ставити так, щоб учасники могли відповісти лише так чи ні. Для зручності в комплекті йдуть обручі, до яких вставляють картки.

Переваги:

розвиток уваги та пам'яті;

зручно закріплювати картки;

безліч різноманітних слів.

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