ТОП 10 настольных игр: популярные настолки в Украине

События в мире влияют не только на экономику, взгляды и жизнь в целом, но даже на индустрию настольных игр. За этот год в Украине появилось множество новых и совершенно непохожих настолок на самые популярные настольные игры мира.

История настольных игр берет свое начало примерно в 3500 году до н.э. Какая была первая игра точно неизвестно, но родоначальницей настолок принято считать египетскую игру «сенет», которая была обнаружена в XIX веке при раскопках. Период развития современных настольных игр начинается в 1935 году со всем известной игры — «Монополии», и продолжается по сей день.

Разумеется, многие до сих пор не понимают, почему настольные игры так популярны, а главное — как они смогли так долго не сдавать позиций. Даже в период развития компьютерных игр и гаджетов. Секрет их популярности в живой коммуникации, азарте и эмоциях. Да, в компьютерных играх все это также присутствует. Разница лишь в том, что все события происходят виртуально, и они не могут дать игроку такую же отдачу.

Лучшие настольные игры в торговом доме «Strateg»:

События в мире влияют не только на экономику, взгляды и жизнь в целом, но даже на индустрию настольных игр. За этот год в Украине появилось множество новых и совершенно непохожих настолок на самые популярные настольные игры мира. Последние украинцы резко отодвинули на второй план. И не удивительно. Ведь появились карточные игры отечественного производства, которые ничем не хуже

Первым выпускать патриотические настолки начал Александр Сивак, а точнее его торговый дом «Strateg». Далее — о них.

Топ настольных игр Украины: рейтинг 2022 года

1. «Русский военный корабль иди на дно» — наиболее популярная настолка среди игроков. Легендарная фраза до сих пор будоражит умы и сердца украинцев. Так почему бы снова не отправить корабль в далекое путешествие? В этом детям и взрослым помогут карточки с известными личностями и персонажами.

Преимущества:

развитие памяти и концентрации внимания;

простые правила.

2. «Все буде Україна». Игра, в которой собраны интересные вопросы для проверки осведомленности новостей мира и современных украинских мемов. Настолка больше подойдет для взрослых. У каждого игрока есть всего 6 секунд, чтобы поковыряться в закоулках своей памяти и дать ответ. За каждый правильный ответ участнику игры приписывается балл. Кто больше соберет балов, тот и победил.

Преимущества:

тренирует память;

делает детей осведомленными в истории Украины.

3. «Скажи Паляниця». Обучающая игра, в процессе которой дети учатся правильно произносить буквы и слова украинского языка. В процессе игры детям предлагается выполнить различные задания — прочитать скороговорку, правильно произнести слово и объяснить его.

Преимущества:

тренирует умение правильно разговаривать на украинском языке;

развивает речевой аппарат;

игровые материалы способны заинтересовать любого ребенка.

4. «Ой у лузі…». Игра создана для любителей украинской музыки и исполнителей. Вам предстоит выяснить, кто из всей семьи знает лучше слова песен, а также кто из вас непревзойденно поет. Суть игры — каждый из игроков берет карточку, на которой написано пару строк песни, её название и исполнитель. Участник зачитывает строки, другие игроки должны продолжить и спеть хит.

Преимущества:

развитие памяти;

интересный вариант для изучения украинских песен.

5. «Доброго вечора, мы з України». Эта карточная игра действует не хуже успокоительного от Арестовича. С помощью «бесстрашных цыган», «убийственной банки» и «киевских гопников» игроки топят «русский военные корабль» и победоносно ликуют (как же без этого). Игра подойдет для двоих и поможет весело скоротать вечер.

Преимущества:

развитие концентрации внимания;

развитие зрительной памяти.

6. «Знай наших». Собралась большая компания? Значит, эта настолка то, что вам нужно. Её создавали для большой компании. Для очень большой компании, которая сможет поделиться на три команды и выбрать себе ведущего. Для победы участникам нужно безупречно пройти три раунда. Что делать? Да ничего особенного. Показать, как вы знаете достопримечательности украинских городов и звезд нашей эстрады.

Преимущества:

развитие логического мышления, памяти, внимания;

развитие умения работать в команде.

7. «Карты, мемчики и котики». Игра для тех, кто знает откуда на Беларусь готовилось нападение. Настолка уже спасла не один скучный вечер, и точно сделает вашу вечеринку незабываемой. Смешные вопросы, и еще более смешные мемы будут «разрывать» каждого игрока от хохота. Приготовьтесь, будет весело.

Преимущество:

незаменимый атрибут любой пати;

актуальные и смешные мемы;

меткие вопросы.

8. «Эбаут.Ю». Карточная игра рассчитана на веселую компанию, которая знает друг о друге все. Особенно острые факты. В наборе представлено 110 карточек, на которых напечатаны разнообразные утверждения. Читая их, игроки должны определять, кто больше из участников подходит под описание, и сделав выбор, отдать карточку. Чем больше игрок соберет карт, тем выше у него шансы на победу.

Преимущества:

игра для настроения;

интересные, и порой острые описания.

9. «Твоя правда, мое действие». В эту настолку можно играть и вдвоем, и большой компанией. В игре нужно отвечать на каверзные вопросы или выполнять различные действия, а главное — быть смелыми и честными. Откажетесь выполнить задание — и вы проиграли.

Преимущества:

необычные вопросы и задания.

10. «Кто же я?». Универсальная и всем знакомая с детства игра. Правила остались те же — нужно задавать вопросы участникам и отгадывать слово. Главное — вопросы нужно ставить так, чтобы участники могли ответить только «да» или «нет». Для удобства в комплекте идут обручи, в которые вставляются карточки.

Преимущества:

развитие внимания и памяти;

удобно закреплять карточки;

множество разнообразных слов.

Теперь вы знаете, какую игру выбрать для себя. Хочется отметить, что эти 10 игр — только малая часть, которая представлена в нашем интернет-магазине. Чтобы ознакомиться с другими настолками, обязательно листайте раздел каталога «Настольные игры». Уверены, каждый из вас найдет «свою игру».

Приятных вам покупок и веселых игр.