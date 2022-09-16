В сентябре можно не ждать: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет бабье лето

До конца сентября существенного потепления не будет.
Бабье лето придет в Украину в начале октября.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.
"Бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число. В сентябре его можно не ждать — до конца этого месяца погода будет такой, как сейчас", — прогнозирует синоптик.
В то же время он отмечает, что еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября. Тогда, по словам Щедрина, в Украине тоже ожидается потепление и малодождевая погода.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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