Командующий ВВС США объяснил, когда Украина может получить истребители F-16

Украина, по данным источников Politico, может получить от США истребители F-16.

Украина сможет получить самолеты F-16 через два-три года после принятия политического решения об их поставке.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер изданию Politico.

Хэкер объяснил, что такие термины связаны с вопросами подготовки пилотов и логистики. По его словам, F-16 быстро передать не получится, потому что есть определенные сложности: обучение и материально-технические вопросы.

Генерал добавил, что сейчас страны Запада строят планы предоставления военной помощи Украине в долгосрочной перспективе, поскольку начинают рассуждать о войне РФ против Украины в долгосрочной перспективе. По мнению Хэкера, боевые действия в Украине могут длиться годы.

Хэкер выразил мнение, что сейчас Украина благодаря помощи Запада имеет все необходимое для защиты, чтобы война не превратилась в Третью мировую войну.

"По крайней мере, сейчас Украина имеет то, что ей нужно, чтобы выжить, бороться и пытаться защитить свою суверенную страну, не превращая это в Третью мировую войну", — сказал генерал.

Кроме того, он рассказал, что США помогают Украине разведывательной информацией оперативного характера. В то же время Хэкер подчеркнул, что Вашингтон не занимается выбором целей.

Напомним, в Пентагоне заявили, что ВСУ очень эффективно используют западное оружие во время контрнаступления.

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