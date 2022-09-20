Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Украина и Россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных.

Об этом пишет PBS.

По словам Эрдогана, в Узбекистане он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где у них прошли "очень большие дискуссии".

"И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. 200 заложников будет обменено с согласия сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед", — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что "ни одно вторжение не может быть оправдано" и подчеркнул, что по итогам войны Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, включая Крым.

"Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине", — сказал Эрдоган.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему Россию до сих пор не признали страной спонсором-терроризма.

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