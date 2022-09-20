Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Оккупанты безудержно курят": мэр Мелитополя сообщил о громких взрывах в городе

Дата публикации
Просмотры
851
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Оккупанты безудержно курят": мэр Мелитополя сообщил о громких взрывах в городе

Возле городского элеватора поднялся черный дым.

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремели два громких взрыва.

Об этом 20 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только-что в городе прогремели два громких взрыва", — подчеркнул он.

Как отметил мэр, возле городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняются подробности.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

У оккупантов подгорает: в оккупированных Херсоне и Мелитополе местные фиксируют взрывы 

У оккупантов подгорает: в оккупированных Херсоне и Мелитополе местные фиксируют взрывы 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация