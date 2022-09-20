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Украина вернула тела еще 25 павших военных — Минреинтеграции

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Украина вернула тела еще 25 павших военных — Минреинтеграции

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов.

Украина вернула тела еще 25 павших защитников.

Об этом 20 сентября сообщили в Минреинтеграции.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 6 сентября вернули еще 25 тел защитников Украины, а 2 сентября 2022 года в Донецкой области состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 14 украинских защитников.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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