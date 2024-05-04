В Минобороны озвучили, сколько стоит содержание одного бойца ВСУ

Стало известно, в какую сумму обходится один мобилизованный.

Содержание одного бойца ВСУ обходится Украине в 1,2 миллиона гривен.

Соответствующее заявление сделал замминистра обороны Украины Юрий Джигир в комментарии Bloomberg.

Джигир рассказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева будет зависеть от ежемесячного уровня призыва и решений о ротации.

Тем не менее, война в Украине показала ряд конкретных коррупционных рисков в Минобороны, но "новая система закупок помогла их ликвидировать".

"Сейчас в Минобороны действует "двухэтапный механизм" закупок — министерство устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, а две государственные компании контролируют закупки, стремясь снизить потенциальные риски", — говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в Украине мобилизовано 1,1 миллиона человек, и общий объем доходной части бюджета, которую можно использовать на войну — это 1,7 триллиона гривен.

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