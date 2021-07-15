В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

Жертвами войны в Донбассе стали более 40 000 человек.

ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года.

Об этом со ссылкой на Управление верховного комиссара сообщает "Радио Свобода".

"По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500", — говорится в сообщении.

В частности речь идет о:

13 200-13 400 погибших: не менее марта 3901 гражданских лиц, около 4200 украинских военных и примерно 5800 членов вооруженных групп;

29 600-33 600 раненых: 7 000-9 000 гражданских лиц, 9 800-10 800 украинских военных и 12 800-13 800 членов вооруженных групп).

В ООН отмечают, что на гражданских лиц приходится 25-26% от общего количества погибших на Донбассе. Такое же соотношение касается и ранений. Это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34% в 2014 году до до 4-5% в 2019-2021 годах ", — сообщили в ООН

Напомним, что Россия игнорирует уставные обязательства члена ОБСЕ и безосновательно грозит полностью остановить работу наблюдателей СММ на границе с Украиной.

Новости с фронта: российская сторона отказалась от введения режима "полной тишины"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку