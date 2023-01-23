В Пентагоне рассказали, когда в Украину доставят первые БМП Bradley

В Пентагоне считают, что это поможет Украине в войне против оккупантов.

В Пентагоне рассказали, что первые БМП Bradley в Украину доставят уже в ближайшие недели.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает "Голос Америки".

Представитель Пентагона заявил, что ВСУ получат на вооружение современные БМП в ближайшем будущем. Он уточнил, что речь идет о "ближайших неделях".

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможности, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", — сказал чиновник Пентагона.

Передача Украине БМП Bradley: что известно

6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley. Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер это оружие назвал "убийцами танков". Он уточнил, что эта техника позволит безопасно перебрасывать пехоту на поле боя во время оборонительных и наступательных операций.

20 января США объявили о передаче ВСУ еще 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм.

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